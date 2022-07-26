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Сегодня, 17:20

Источник: заработок от матча за Суперкубок России составил 180 миллионов рублей

Заработок от матча за Суперкубок России составил 180 миллионов рублей
Карен Саркисян
Корреспондент
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Подведены финансовые итоги проведения матча за Суперкубок, в котором «Зенит» победил «Спартак» со счетом 4:0, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, суммарно Российскому футбольному союзу (РФС) и Российской премьер-лиге (РПЛ) удалось заработать около 180 миллионов рублей, что является рекордом за всю историю турнира.

Согласно положению о проведении Суперкубка, «за участие в турнире клубам выплачивается вознаграждение с учетом НДС, которое формируется в размере 70 процентов от конечного финансового результата (разница между выручкой от проведения турнира и расходами на его организацию и проведение) и распределяется как призовой фонд между победителем и финалистом в соотношении 3:1». 30 процентов, по положению о турнире, делят в равных пропорциях РФС и РПЛ — свою долю федерация отправила на благотворительность.

Отмечается, что клубы могут рассчитывать на сумму около 75 миллионов рублей, которые в соответствии с пропорциями 3:1 поделят «Зенит» и «Спартак».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zarabotok-ot-matcha-za-superkubok-rossii-180-mln-rublej/
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