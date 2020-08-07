Прядкин объяснил, почему изменили формат Суперкубка

Президент РПЛ Сергей Прядкин в перерыве матча за Олимп — Суперкубок России рассказал, с чем связаны изменения в формате Суперкубка.

— Почему клубы до последнего не знали о формате Суперкубка России?

— Неправильно говорить, что до последнего не знали. Обычно о регламенте Суперкубка объявляли заранее, но раз изменений не было, значит действовал тот регламент, который принят. Но календарь плотный, и мы рассматривали возможность отменить дополнительное время, но не успели сообщить клубам это и рассмотреть этот вопрос. Поэтому мы приняли решение сделать такое же количество замен, как в Кубке России — пять в основное время и одну в овертайме.

— То есть это не связано с Первым каналом?

— Нет, абсолютно. Ни в коем случае это не связано с нашим основным вещателем. У нас была договоренность показать матч в том объеме, в котором было прописано. С дополнительным временем, пенальти и награждением. (Гоша Чернов)