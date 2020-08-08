Наумов рассказал, как получил выговор за трансфер Оздоева в «Локомотив» за 100 тысяч долларов

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о полузащитнике «Зенита» Магомеде Оздоеве. Он забил победный гол в финале Олимп-Кубка России с «железнодорожниками» (2:1).

— Магомед забил гол-красавец, — цитирует Наумова «Спорт день за днем». — Оздоев — мой любимый игрок. В 2009-м я купил его в «Локомотив» из киевского «Динамо». И получил выговор за это! Мы заплатили 100 тысяч долларов. Мне сказали, что я напрасно трачу деньги корпорации, покупая неизвестных игроков. Видите, как теперь играет Оздоев. Так что мы не ошиблись.

Локомотиву" не хватило азарта, надрыва. Команда частенько выигрывала за счет этого. За счет взрывной игры, мотивации. Может, повлияла слова руководителей «Локомотива», которые сказали, что, возможно, выставят на игру второй состав. И мне не понравился Николич. Он без эмоций. Может, ему был не интересен этот матч. Он не понимает, что такое Суперкубок.