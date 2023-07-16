Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров в комментарии для «СЭ» отреагировал на игру полузащиника Клаудиньо и нападающего Малкома в матче за OLIMBPET Суперкубок России против ЦСКА (0:0, пенальти 5:4).

«Как мне игра Малкома и Клаудиньо? Никак. Не знаю, связано ли это со слухами об их возможном уходе... Я будущее не вижу, могу говорить про эту игру. В матче за Суперкубок они сыграли отвратительно», — сказал Шнуров «СЭ».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).

