Шнуров: «Зенит» — чемпион, даже если будет на последнем месте»

Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров ответил на вопрос «СЭ» о возможном шестом подряд чемпионстве сине-бело-голубых в РПЛ.

— Этот матч доказывает, что «Зенит» выигрывает всегда, даже если не идет игра?

— Это просто удачнее стечение обстоятельств. Плюс за «Зенит» сыграли класс и собранность нашего вратаря. Это помогло команде выиграть тяжелый матч.

— Считаете, что в этом году будет шестое чемпионство подряд у «Зенита»?

— «Зенит» — чемпион по определению. Вы это спрашиваете у меня? «Зенит» — чемпион, даже если будет на последнем месте, — сказал Шнуров «СЭ».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).