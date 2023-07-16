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OLIMPBET Суперкубок России

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Шнуров — о победе «Зенита» в OLIMPBET Суперкубке: «Счастье оказалось на нашей стороне. Кержаков — герой и молодец»

Шнуров назвал Кержакова героем матча за OLIMPBET Суперкубок России
Константин Белов
Корреспондент
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Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сине-бело-голубых над ЦСКА (0:0, пенальти 5:4) в матче за OLIMBPET Суперкубок России.

«Была тяжелая игра. По игре думал, что ЦСКА закатит. Когда началась серия пенальти, на мой взгляд, преимущество было у ЦСКА, потому что Акинфеев — очень хороший вратарь. Но счастье оказалось на нашей стороне. Миша Кержаков — герой и молодец! Он сделал все, что мог и даже больше. Миша — безусловно лучший игрок матча!» — сказал Шнуров «СЭ».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).

Михаил Кержаков
ФК Зенит
Сергей Шнуров
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