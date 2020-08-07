Магомед Оздоев: «Хочется, чтобы Бранислав был рядом, разделил радость с нами»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился эмоциями от победы в Олимп-Суперкубке России. Петербуржцы одолели «Локомотив» 2:1, Оздоев забил победный мяч. По словам хавбека, ему хотелось бы, чтобы победу с командой разделил бывший капитан Бранислав Иванович. Серб покинул «Зенит» этим летом после победы в чемпионате и Кубке страны.

— Мы очень довольны, что выиграли. Это же великолепно — выиграть все, что возможно в России за один год, — сказал Оздоев в интервью клубной пресс-службе. Можно сказать, сделать требл. Нам очень приятно.

Думаю, команда заслужила это своей работой, профессионализмом, тем, что делает на тренировках и в игре.

Видно, что мы одна команда, боремся друг за друга. Не хватает Бано (Бранислава Ивановича). Хочется, чтобы он тут был, разделил радость вместе с нами. Он тоже проделал огромную работу. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые поддерживали нас все это время. Одним словом: с победой!