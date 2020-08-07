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Магомед Оздоев: «Хочется, чтобы Бранислав был рядом, разделил радость с нами»

23:31
Магомед Оздоев. Фото Twitter "Зенита"
Магомед Оздоев. Фото Twitter "Зенита"
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился эмоциями от победы в Олимп-Суперкубке России. Петербуржцы одолели «Локомотив» 2:1, Оздоев забил победный мяч. По словам хавбека, ему хотелось бы, чтобы победу с командой разделил бывший капитан Бранислав Иванович. Серб покинул «Зенит» этим летом после победы в чемпионате и Кубке страны.

— Мы очень довольны, что выиграли. Это же великолепно — выиграть все, что возможно в России за один год, — сказал Оздоев в интервью клубной пресс-службе. Можно сказать, сделать требл. Нам очень приятно.

Думаю, команда заслужила это своей работой, профессионализмом, тем, что делает на тренировках и в игре.

Видно, что мы одна команда, боремся друг за друга. Не хватает Бано (Бранислава Ивановича). Хочется, чтобы он тут был, разделил радость вместе с нами. Он тоже проделал огромную работу. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые поддерживали нас все это время. Одним словом: с победой!

Зенит — Локомотив

Дополнительная информация:

https://twitter.com/zenit_spb/status/1291831708837388293

Олимп - Суперкубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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