Колосков: «ЦСКА был лучше «Зенита» на протяжении всего матча»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, по пенальти — 5-4).

«Суперкубок все-таки больше относится к выставочным матчам. Нельзя оценивать форму команды по итогам 90 минут игры. Никто не ждал голевой феерии, так как команды только вкатываются в сезон, но, наверное, оба клуба могли действовать чуть смелее в атакующей фазе. Если брать острые моменты, то ЦСКА был лучше «Зенита» на протяжении всего матча. У них было больше шансов забить», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА прошел в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Сине-бело-голубые в четвертый раз подряд выиграли Суперкубок России.