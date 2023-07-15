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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 20:57

Колосков: «ЦСКА был лучше «Зенита» на протяжении всего матча»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подвел итоги матча за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, по пенальти — 5-4).

«Суперкубок все-таки больше относится к выставочным матчам. Нельзя оценивать форму команды по итогам 90 минут игры. Никто не ждал голевой феерии, так как команды только вкатываются в сезон, но, наверное, оба клуба могли действовать чуть смелее в атакующей фазе. Если брать острые моменты, то ЦСКА был лучше «Зенита» на протяжении всего матча. У них было больше шансов забить», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА прошел в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Сине-бело-голубые в четвертый раз подряд выиграли Суперкубок России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-tsska-by-l-luchshe-zenita-na-protyazhenii-vsego-matcha/
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Колосков
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