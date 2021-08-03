Стадион в Калининграде могут закрыть на три месяца из-за нарушений на матче за Суперкубок России

В отношении стадиона «Калининград» возбуждено дело об административном правонарушении из-за матча за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» (3:0), сообщает «Новый Калининград». Матч состоялся 17 июля. Решение о возбуждении дела принял Роспотребнадзор.

Разбирательство началось в связи с предполагаемым нарушением санитарно-эпидемиологических требований, установленных для профилактики распространения коронавируса. Дело возбуждено по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Для юрлиц по ней предусмотрен штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Таким образом, стадион могут закрыть на срок до трех месяцев.

Ранее глава областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура назвала проведение матча за Суперкубок на стадионе «Калининград» недопустимым с точки зрения введённых в стране и регионе ограничений по коронавирусу. Она отметила, что в соответствии с показателями для оценки эпидситуации в Калининградской области возможно проводить массовые мероприятия численностью не более 500 человек.

Матч за Олимп-Суперкубок России на стадионе «Калининград» 17 июля посетили 16 388 человек. Спустя несколько дней после игры региональные власти ограничили число посетителей домашних матчей местной «Балтики» 500 зрителями.