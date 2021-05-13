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Калининград подал заявку на проведение матча за Суперкубок России

20:21
&quot;Балтика Арена&quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
&amp;quot;Балтика Арена&amp;quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко сообщила, что министерство подало заявку в Российский футбольный союз (РФС) на проведение матча Олимп — Суперкубок России по футболу 2021 года.

«Мы заявку подали, но все находится на рассмотрении в РФС. Калининград готов принять», — приводит слова Ищенко ТАСС.

В матче за Суперкубок встретятся чемпион Тинькофф РПЛ «Зенит» и обладатель БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив».

Предварительные даты матча — 17-18 июля. Место проведения будет объявлено дополнительно.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11367021

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