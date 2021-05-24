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Прядкин объяснил выбор Калининграда местом проведения матча за Суперкубок-2021

16:52
Стадион в Калининграде. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион в Калининграде. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему местом проведения матча за Суперкубок России-2021 был выбран Калининград.

«Мы посмотрели, где проводился Суперкубок с 2010 года. Пять раз — в Москве, в Санкт-Петербурге на «Петровском», дважды — в Краснодаре, по разу — в Казани и Нижнем Новгороде. Те регионы, которые предложили свои кандидатуры, будут принимать у себя матчи сборных. А в Калининграде в этом году матчей национальной команды не ожидается. Отдали предпочтение именно этому варианту», — заявил Прядкин.

Матч за Суперкубок России состоится в субботу, 17 июля. В нем сыграют «Зенит» и «Локомотив». Сине-бело-голубые стали чемпионами России в минувшем сезоне Тинькофф РПЛ, а москвичи победили в прошедшем розыгрыше БЕТСИТИ Кубка страны.

(Сергей Федоров)

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