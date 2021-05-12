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«Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче за Суперкубок России

22:07
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«Зенит» и «Локомотив» третий год подряд встретятся в Олимп-Суперкубке России.

Ранее сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе титул чемпиона страны. «Локо» в финале БЕТСИТИ Кубка России победил «Крылья Советов» (3:1).

В 2019-м железнодорожники выиграли трофей на «ВТБ Арене» (3:2), а в 2020-м петербуржцы взяли реванш на «ВЭБ Арене» (2:1).

Предварительные даты матча — 17-18 июля. Место проведения будет объявлено дополнительно.

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча