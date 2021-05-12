«Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче за Суперкубок России
22:07
«Зенит» и «Локомотив» третий год подряд встретятся в Олимп-Суперкубке России.
Ранее сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе титул чемпиона страны. «Локо» в финале БЕТСИТИ Кубка России победил «Крылья Советов» (3:1).
В 2019-м железнодорожники выиграли трофей на «ВТБ Арене» (3:2), а в 2020-м петербуржцы взяли реванш на «ВЭБ Арене» (2:1).
Предварительные даты матча — 17-18 июля. Место проведения будет объявлено дополнительно.
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
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