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Смородская — о Суперкубке: «Где бы ни играли, все равно фаворит — «Зенит», а не «Спартак»

Ольга Смородская прокомментировала заявление Салиховой в матче Суперкубка
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на заявление Заремы Салиховой о проведении Суперкубка России в Санкт-Петербурге. 9 июля в нем сыграют «Зенит» и «Спартак».

«Много чести комментировать ее заявления. У нее дилетантские и категоричные высказывания неопытного человека. «Газпром Арена» — лучший стадион. Возможно, это на руку «Зениту», но он и так фаворит в этой игре. Где бы ни играли «Спартак» с «Зенитом», все равно фаворит — «Зенит». Кроме того, на «Газпром Арене» отменили финал ЛЧ. Они понесли большие финансовые потери, наверное, частично им это компенсируют», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Зарема Салихова заявила о том, что в клубе относятся к Суперкубку как к гастролям группы «Руки Вверх».

10 июня РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге.

Зарема Салихова является гражданской супругой владальца московского «Спартака» Леонида Федуна.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
4
3
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