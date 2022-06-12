Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на заявление Заремы Салиховой о проведении Суперкубка России в Санкт-Петербурге. 9 июля в нем сыграют «Зенит» и «Спартак».

«Много чести комментировать ее заявления. У нее дилетантские и категоричные высказывания неопытного человека. «Газпром Арена» — лучший стадион. Возможно, это на руку «Зениту», но он и так фаворит в этой игре. Где бы ни играли «Спартак» с «Зенитом», все равно фаворит — «Зенит». Кроме того, на «Газпром Арене» отменили финал ЛЧ. Они понесли большие финансовые потери, наверное, частично им это компенсируют», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Зарема Салихова заявила о том, что в клубе относятся к Суперкубку как к гастролям группы «Руки Вверх».

10 июня РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге.

Зарема Салихова является гражданской супругой владальца московского «Спартака» Леонида Федуна.