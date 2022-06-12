Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление Заремы Салиховой об отношении к Суперкубку России, где красно-белые сыграют с «Зенитом».

«Спартак» не хочет быть в роли «мальчика для битья». Если сейчас мы слышим такие заявления, значит, сейчас в «Спартаке» уже отбросили мысль о бойкоте игры. Это уже хорошо. Если «Спартак» откажется ехать в Санкт-Петербург, он нанесет финансовый урон и городу, и себе", — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Зарема Салихова заявила о том, что в клубе относятся к Суперкубку как к гастролям группы «Руки Вверх».

Суперкубок России по футболу-2022 пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.