Футбол
Суперкубок России
Новости
Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 13:35

Кавазашвили — о заявлении Заремы Салиховой: «В «Спартаке» уже отбросили мысль о бойкоте игры»

Кавазашвили считает, что в «Спартаке» отбросили мысль о бойкоте матча за Суперкубок
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление Заремы Салиховой об отношении к Суперкубку России, где красно-белые сыграют с «Зенитом».

«Спартак» не хочет быть в роли «мальчика для битья». Если сейчас мы слышим такие заявления, значит, сейчас в «Спартаке» уже отбросили мысль о бойкоте игры. Это уже хорошо. Если «Спартак» откажется ехать в Санкт-Петербург, он нанесет финансовый урон и городу, и себе", — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее Зарема Салихова заявила о том, что в клубе относятся к Суперкубку как к гастролям группы «Руки Вверх».

Суперкубок России по футболу-2022 пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.

Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
0
Читайте также
Топ-10 мест, где можно пожарить шашлыки в Москве
Иржи Прохазка — новый чемпион полутяжей в UFC. Но все может испортить Магомед Анкалаев
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Кавазашвили — о возможном переходе Кутепова в «Торпедо»: «Не знаю, почему «Спартак» его отпустил»
Группа IOWA готова выступить на Суперкубке России
В «Торпедо» отреагировали на информацию об интересе к Кутепову
Григорий Иванов: «Думаю, Шатов останется с нами. Для него «Урал» не пустое место»
Президент «Урала» Иванов: «Дай бог, чтобы ЦСКА отпустили к нам Помазуна»
Кутепов может продолжить карьеру в «Торпедо»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Группа IOWA готова выступить на Суперкубке России
Смородская — о Суперкубке: «Где бы ни играли, все равно фаворит — «Зенит», а не «Спартак»
Салихова о Суперкубке в Санкт-Петербурге: «Спартак» готовится к концерту. Нас же вместо группы «Руки вверх» «пригласили»
Рыбус — в «Спартаке». Поляк выбивал красно-белых из еврокубков и шокировал Карпина
Баженов: «Не буду бойкотировать Суперкубок в Питере, с удовольствием поеду»
Солист «Руки Вверх» — о переносе концерта: «Легко договорились. Мы рады, что удалось найти компромисс»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская — о Суперкубке: «Где бы ни играли, все равно фаворит — «Зенит», а не «Спартак»

Группа IOWA готова выступить на Суперкубке России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости