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Боярский: «Не сомневаюсь в том, что «Зенит» будет лидером в этом чемпионате»

Боярский не сомневается, что «Зенит» будет фаворитом в чемпионате России в сезоне-2022/23
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Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился эмоциями после победы команды над «Спартаком» в матче за Суперкубок России (4:0).

«Был вчера на матче легенд и получил удовольствие от того, что «Зенит» обыграл «Спартак» очень красиво, и сегодня считал, что яблоко не далеко от яблони упадет.

Я предполагал, что «Зенит» победит, не ждал, конечно, 7-1, но 4-0 — тоже очень эффектно. Через неделю начнется новый сезон, и я не сомневаюсь в том, что «Зенит» будет лидером в этом чемпионате благодаря Семаку. Я его вообще вижу во главе сборной России. Он сейчас лучший тренер страны. Команда же в отличной форме, и равных ей на сегодняшний день в стране нет. «Зенит» будет доминировать еще два года точно. «Спартака» даже близко нет», — приводит слова Боярского Sport24.

Матч «Зенит» — «Спартак» прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Сине-бело-голубые выиграли Суперкубок в седьмой раз в истории.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-09-boyarskiy-zenit-budet-dominirovat-yeshche-dva-goda-tochno-spartaka-dazhe-blizko-net

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Футбол
ФК Зенит
Михаил Боярский
1
0
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