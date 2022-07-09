Боярский: «Не сомневаюсь в том, что «Зенит» будет лидером в этом чемпионате»

Боярский не сомневается, что «Зенит» будет фаворитом в чемпионате России в сезоне-2022/23

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился эмоциями после победы команды над «Спартаком» в матче за Суперкубок России (4:0).

«Был вчера на матче легенд и получил удовольствие от того, что «Зенит» обыграл «Спартак» очень красиво, и сегодня считал, что яблоко не далеко от яблони упадет.

Я предполагал, что «Зенит» победит, не ждал, конечно, 7-1, но 4-0 — тоже очень эффектно. Через неделю начнется новый сезон, и я не сомневаюсь в том, что «Зенит» будет лидером в этом чемпионате благодаря Семаку. Я его вообще вижу во главе сборной России. Он сейчас лучший тренер страны. Команда же в отличной форме, и равных ей на сегодняшний день в стране нет. «Зенит» будет доминировать еще два года точно. «Спартака» даже близко нет», — приводит слова Боярского Sport24.

Матч «Зенит» — «Спартак» прошел в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Сине-бело-голубые выиграли Суперкубок в седьмой раз в истории.