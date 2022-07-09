Семак в раздевалке забрызгал всех шампанским после победы в Суперкубке
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отпраздновал победу команды в Суперкубке России.
Сегодня, 9 июля команда из Санкт-Петербурга победила «Спартак» (4:0) в матче за трофей.
После игры Семак в раздевалке забрызгал футболистов шампанским. Видео доступно в Telegram-канале корреспондента «СЭ» Гоши Чернова.
Сергей Семак празднует победу в Суперкубке России.
Сергей Семак празднует победу в Суперкубке России.
Семак выиграл третий Суперкубок России в статусе главного тренера «Зенита». Специалист сравнялся по этому показателю с Юрием Семиным.
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