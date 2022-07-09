Семак в раздевалке забрызгал всех шампанским после победы в Суперкубке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отпраздновал победу команды в Суперкубке России.

Сегодня, 9 июля команда из Санкт-Петербурга победила «Спартак» (4:0) в матче за трофей.

После игры Семак в раздевалке забрызгал футболистов шампанским. Видео доступно в Telegram-канале корреспондента «СЭ» Гоши Чернова.

Сергей Семак празднует победу в Суперкубке России.

Сергей Семак празднует победу в Суперкубке России.

Семак выиграл третий Суперкубок России в статусе главного тренера «Зенита». Специалист сравнялся по этому показателю с Юрием Семиным.