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Сегодня, 22:43

Семак в раздевалке забрызгал всех шампанским после победы в Суперкубке

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Семак (слева) празднует победу в Суперкубке России.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отпраздновал победу команды в Суперкубке России.

Сегодня, 9 июля команда из Санкт-Петербурга победила «Спартак» (4:0) в матче за трофей.

После игры Семак в раздевалке забрызгал футболистов шампанским. Видео доступно в Telegram-канале корреспондента «СЭ» Гоши Чернова.

Сергей Семак празднует победу в Суперкубке России.
Сергей Семак празднует победу в Суперкубке России.
Сергей Семак празднует победу в Суперкубке России.
Сергей Семак празднует победу в Суперкубке России.

Семак выиграл третий Суперкубок России в статусе главного тренера «Зенита». Специалист сравнялся по этому показателю с Юрием Семиным.

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Основные источники исследования

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Ф1(+1.5) сета

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1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
2
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