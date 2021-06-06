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Вместо «Луча» за Владивосток будет играть новый профессиональный клуб

6 июня 2021, 08:14
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В Приморье создали новый профессиональный футбольный клуб «Динамо-Владивосток». Он успешно прошел лицензирование и будет выступать в самой низшей лиге — ПФЛ, сообщает VL.ru

Пока неизвестно, в какой группе будет выступать «Динамо-Владивосток», но с большей долей вероятности оно пополнит группу 3, где выступает ФК «Сахалин».

Напомним, «Луч», который до 2020 года представлял Приморский край в профессиональных футбольных лигах, в марте 2021-го был признан банкротом. Детско-юношеские команды перешли в краевую спортивную школу олимпийского резерва и выступают под названием КСШОР.

Каждый профессиональный клуб должен иметь свою футбольную школу. Как сообщает источник, уже заключен договор о сотрудничестве, в соответствии с которым команды КСШОР будут представлять «Динамо-Владивосток» на различных детско-юношеских соревнованиях.

Дополнительная информация:

https://www.newsvl.ru/sport/2021/06/06/200009/

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