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Сын президента «Арсенала» Аджоева отстранен от футбольной деятельности на 6 месяцев

15:48
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Президент клуба Олимп-ПФЛ «Тверь» Мамука Аджоев отстранен от футбольной деятельности на 6 месяцев, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Решение об отстранении функционера принял Комитет по этике РФС. Аджоев получил наказание в связи с тем, что после матча 22-го тура ПФЛ «Тверь» — «Зенит-2» (0:1) зашел в судейскую комнату, где оскорблял арбитров и угрожал им. Аджоев получил запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на шесть месяцев, а также был оштрафован на 125 тысяч рублей.

Мамука Аджоев является старшим сыном президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213793

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