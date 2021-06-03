Сын президента «Арсенала» Аджоева отстранен от футбольной деятельности на 6 месяцев
15:48
Президент клуба Олимп-ПФЛ «Тверь» Мамука Аджоев отстранен от футбольной деятельности на 6 месяцев, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Решение об отстранении функционера принял Комитет по этике РФС. Аджоев получил наказание в связи с тем, что после матча 22-го тура ПФЛ «Тверь» — «Зенит-2» (0:1) зашел в судейскую комнату, где оскорблял арбитров и угрожал им. Аджоев получил запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на шесть месяцев, а также был оштрафован на 125 тысяч рублей.
Мамука Аджоев является старшим сыном президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева.
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