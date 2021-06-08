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Евсеев: «Вчера прошла первая тренировка, сегодня у «Шинника» их уже две.
Работаем»

14:28
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Новый главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в своем Instagram рассказал, что во вторник прошла вторая тренировка команды под его руководством.

«Погода футбольная. Вчера прошла первая тренировка, сегодня у «Шинника» их уже две. Работаем», — написал специалист.

Евсеев заключил соглашение с ярославским клубом до лета 2023 года. По итогам прошлого сезона «Шинник» вылетел из ФНЛ в ПФЛ.

45-летний Евсеев ранее работал в «Уфе» с марта 2019-го по октябрь 2020 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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