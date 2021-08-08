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Tokyo 2020
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В матче ФНЛ-2 судья не удалил игрока за два предупреждения. Результат игры можно опротестовать

23:30

Как стало известно «СЭ», в игре 4-го тура Олимп-Первенства России в ФНЛ-2 между белгородским «Салютом» и брянским «Динамо» (0:2) арбитр Константин Юданов в ходе матча показал две желтые карточки игроку гостей, но не удалил его с поля.

Такая ошибка судьи — повод не только для обжалования решения рефери, но и для подачи протеста на результат встречи.

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Александр Бобров все материалы автора

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  • Авдеев

    В России судьи просто потрясают своим идиотизмом.

    08.08.2021