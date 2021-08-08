В матче ФНЛ-2 судья не удалил игрока за два предупреждения. Результат игры можно опротестовать
23:30
Как стало известно «СЭ», в игре 4-го тура Олимп-Первенства России в ФНЛ-2 между белгородским «Салютом» и брянским «Динамо» (0:2) арбитр Константин Юданов в ходе матча показал две желтые карточки игроку гостей, но не удалил его с поля.
Такая ошибка судьи — повод не только для обжалования решения рефери, но и для подачи протеста на результат встречи.
Читайте также
«Девочки выступили достойно, зная, что идут на расстрел». Винер-Усманова вновь уничтожает судейство в Токио-2020
Художественная гимнастика — больше не наш вид спорта. «Художницы» впервые за 20 лет — без золота Игр
7
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Авдеев
В России судьи просто потрясают своим идиотизмом.
08.08.2021