«Салют» опротестовал результат матча 4-го тура Олимп-Первенства России в ФНЛ-2 с брянским «Динамо», который завершился поражением белгородской команды со счетом 0:2.

Основанием для подачи протеста стала техническая ошибка арбитра Константина Юданова, который на 56-й минуте вынес второе предупреждение динамовцу Артемию Укомскому, но не удалил его с поля.

Такие действия судьи — повод не только для обжалования его решения, но и для подачи протеста на результат всей встречи. Протест будет рассмотрен контрольно-дисциплинарным комитетом РФС.