Судья матча «Салют» — «Динамо» Бр допустил техническую ошибку. Белгородцы опротестовали результат игры
14:04
«Салют» опротестовал результат матча 4-го тура Олимп-Первенства России в ФНЛ-2 с брянским «Динамо», который завершился поражением белгородской команды со счетом 0:2.
Основанием для подачи протеста стала техническая ошибка арбитра Константина Юданова, который на 56-й минуте вынес второе предупреждение динамовцу Артемию Укомскому, но не удалил его с поля.
Такие действия судьи — повод не только для обжалования его решения, но и для подачи протеста на результат всей встречи. Протест будет рассмотрен контрольно-дисциплинарным комитетом РФС.
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