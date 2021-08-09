Футбол
ФНЛ-2
Новости
Группа 1 (Юг) Группа 2 (Запад) Группа 3 (Центр) Группа 4 (Урал-Прив.) Восток
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ-2
Судейство

Судья матча «Салют» — «Динамо» Бр допустил техническую ошибку. Белгородцы опротестовали результат игры

14:04
Теги:

«Салют» опротестовал результат матча 4-го тура Олимп-Первенства России в ФНЛ-2 с брянским «Динамо», который завершился поражением белгородской команды со счетом 0:2.

Основанием для подачи протеста стала техническая ошибка арбитра Константина Юданова, который на 56-й минуте вынес второе предупреждение динамовцу Артемию Укомскому, но не удалил его с поля.

Такие действия судьи — повод не только для обжалования его решения, но и для подачи протеста на результат всей встречи. Протест будет рассмотрен контрольно-дисциплинарным комитетом РФС.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Читайте также

«Все решила трудность тела». Что имела в виду украинская судья, оправдывая поражение Авериных?
Медальный итог нашей сборной в Токио — это успех или нет? Изучаем разные аргументы
«Рубин» — «Ахмат»: Кукуян сначала все сделал правильно. Зачем вмешался ВАР и все испортил? Вратарь удален ошибочно
Валерий Карпин: «Шомуродов такой же кривоногий, но в «Роме»
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд