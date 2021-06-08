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Сафонов заявил, что между Рыжиковым и Савиным существует конфликтная ситуация

15:50
Сергей Рыжиков и Евгений Савин. Фото Instagram
Сергей Рыжиков и Евгений Савин. Фото Instagram
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Алексей Сафонов, агент Сергея Рыжикова, прокомментировал «СЭ» информацию об уходе бывшего вратаря «Рубина» с поста главного тренера ФК «Красава». Клуб заявился на следующий сезон в ПФЛ и управляется блогером Евгением Савиным.

«Такие вещи должен Савин комментировать. Знаем, что есть определенные разногласия. Савин сейчас где-то в Майами, а Рыжиков у себя (дома). Не хочу это даже обсуждать, потому что это должна комментировать одна из двух сторон. Есть конфликтная ситуация, существует конфликт, но не хочу вдаваться во что и почему. Не знаю, в какой это стадии находится», — сказал Сафонов «СЭ».

Сергей Рыжиков в нынешнем сезоне выступал за «Тамбов», но завершил карьеру футболиста, чтобы возглавить «Красаву».

(Данил Алешин)

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