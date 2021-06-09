Рыжиков прокомментировал свой уход из «Красавы»

Бывший главный тренер ФК «Красава» Сергей Рыжиков объяснил, почему он решил покинуть этот пост.

«По истечению первого месяца работы в ФК «Красава» мною было принято решение не продолжать дальнейшее сотрудничество по ряду непреодолимых вопросов, решения которых, к сожалению, так и не удалось достигнуть, — написал Рыжиков в Instagram. — Проявляю солидарность и благодарность к своему тренерскому и административному штабу! Спасибо за этот месяц, который вы помогли мне как тренеру, организовать! Футболистам ФК «Красава» желаю искренне только успехов, порядочных работодателей, добросовестных коллег! У вас все получится!

Спасибо всем моим друзьям, подписчикам, коллегам за проявление интереса ко мне и сопереживания за мой тренерский штаб. У ребят все хорошо! Всем хорошего настроения и достоверной информации. К слову, уволился я сам, и 2,5 года не пью алкоголь вообще. Прежде чем делать выводы, думайте! Информация исчерпывающая. Прошу отнестись с пониманием, комментарии закрываю!»

40-летний Рыжиков завершил карьеру игрока в марте нынешнего года. Последним его клубом был «Тамбов». Весной бывший вратарь стал главным тренером созданного в Подмосковье клуба «Красава» и руководил первым сбором команды в Шебекино (Белгородская область). Клуб заявился на следующий сезон в Олимп-ПФЛ и управляется блогером Евгением Савиным.

Агент Рыжикова Алексей Сафонов заявил "СЭ", что между тренером и Савиным существует конфликтная ситуация.