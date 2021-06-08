Рыжиков ушел из «Красавы»

Как стало известно «СЭ», Сергей Рыжиков перестал работать главным тренером «Красавы» — футбольного клуба, созданного Евгением Савиным, который заявился на следующий сезон в ПФЛ.

Рыжиков провел первый сбор новой команды в Шебекино, а на втором в Бронницах его уже нет.

Сергей Рыжиков в нынешнем сезоне выступал за «Тамбов», но завершил карьеру футболиста, чтобы возглавить «Красаву».

(Константин Алексеев)