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Рыжиков ушел из «Красавы»

15:44
Сергей Рыжиков. Фото Instagram
Сергей Рыжиков. Фото Instagram
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Как стало известно «СЭ», Сергей Рыжиков перестал работать главным тренером «Красавы» — футбольного клуба, созданного Евгением Савиным, который заявился на следующий сезон в ПФЛ.

Рыжиков провел первый сбор новой команды в Шебекино, а на втором в Бронницах его уже нет.

Сергей Рыжиков в нынешнем сезоне выступал за «Тамбов», но завершил карьеру футболиста, чтобы возглавить «Красаву».

(Константин Алексеев)

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