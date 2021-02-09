Попов: «Новый «Амкар» будет ориентироваться на «Аякс»? Смешно»

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов прокомментировал слова президент Федерации футбола Пермского края Дмитрия Терехова, который заявил, что при постройке нового стадиона будет ориентироваться на «Аякс».

«На «Аякс» он будет ориентироваться? Ха-ха-ха. А где он был 15 лет, которые занимается футболом Пермского края? Почему не ориентировался на «Аякс», когда «Амкар» существовал? Я что-то не вижу ни одного воспитанника. У нас что, школы, поля и стадионы по всему региону? Программа у Терехова шикарная, «Аякс», но кто-нибудь знает, что в нее входит? Показывал он, рассказывал, сколько тренеров будет, какого образования, как будут квалификацию получать, на какой базе будут тренироваться? Или речь про манеж, который скоро умрет уже?» — цитирует Попова «РБ Спорт».

Вчера, 8 февраля, Терехов допустил заявку «Амкара» в ПФЛ летом. Клуб существовал с 1994 по 2018 год. В сезоне-2020 возрожденный «Амкар» занял восьмое место в зоне «Урал и Западная Сибирь» третьей любительской лиги.