Украинский нападающий Мурза заявил, что его не задевает критика

Футболист из Украины Артур Мурза, выступающий в России за «Муром» из Второй лиги, признался, что его не задевает критика в свой адрес.

23-летний футболист родился в Волновахе, городе на юго-западе Донецкой области Украины, и подвергся резкой критике украинских СМИ за переезд в Россию.

— На Украине тебя сейчас называют предателем родины. Тебя это не задевает?

— Когда переходил в «Муром», понимал — будут много писать и говорить. Читая все эти заявления, убедился — народ движется не в том направлении. Мне с такими людьми не по пути. Критика [со стороны] общественности, украинских новостных каналов на меня никак не повлияла. Читал это с улыбкой, — цитирует Мурза Sport24.

24-летний футболист выступает в «Муроме» с марта 2024-го года. В 2022-м году он защищал цвета латвийского «Валмиера».