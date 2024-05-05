Круговой забил гол за «Зенит»-2 роскошным ударом после подачи углового

Защитник «Зенита»-2 Данил Круговой отличился в матче 5-го тура второй лиги против петербургского «Динамо».

25-летний футболист забил гол на 41-й минуте встречи после подачи углового.

На данный момент в матче идет второй тайм. Счет в игре 1:0 в пользу «Зенита»-2.

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА. Футболист перейдет в московский клуб летом. После анонса сделки «Зенит» объявил о переводе защитника во вторую команду.