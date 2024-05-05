Круговой забил гол за «Зенит»-2 роскошным ударом после подачи углового
Защитник «Зенита»-2 Данил Круговой отличился в матче 5-го тура второй лиги против петербургского «Динамо».
25-летний футболист забил гол на 41-й минуте встречи после подачи углового.
На данный момент в матче идет второй тайм. Счет в игре 1:0 в пользу «Зенита»-2.
В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА. Футболист перейдет в московский клуб летом. После анонса сделки «Зенит» объявил о переводе защитника во вторую команду.
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