Широков: «Предполагал, что Кононов уйдет из «Сатурна», но не так крысино, как он сделал»

Директор и и. о. главного тренера «Сатурна» Роман Широков рассказал об эмоциях после ухода Олега Кононова из подмосковного клуба, который покинул команду 31 августа.

«Не общался с Кононовым после его ухода. Предполагал, что он уйдет, но не так крысино, как он сделал. Пусть сам разбирается, ушел — и слава богу. Так у нас не было шансов на выход, а теперь они есть. В принципе, он здраво оценил мои претензии по игре и быстро нас покинул. Мы к этому спокойно относимся», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Он отметил, что «Сатур» изначально знал свои проблемы и понимал, что несмотря на победы на старте, команда в дальнейшем будем терять очки.

Кононов возглавлял раменский клуб с июля по август 2023 года. Сообщалось, что он оставил пост главного тренера, написав заявление об уходе по собственному желанию без объяснения причин.

Ранее 42-летний Щироков рассказал, насколько сложно ему совмещать должности главного тренера и директора. Также экс-футболист сообщил, что когда «Сатурн» побеждаем, то он не получает премиальные.