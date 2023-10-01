Балотелли и Нани поддержали российский клуб «Электрон»

Несколько известных футболистов записали видеообращения в поддержку клубу «Электрон» из Великого Новгорода, который могут закрыть.

Ранее сообщалось, что «Электрон» испытывает серьезные финансовые трудности и рискует прекратить свое существование.

Среди футболистов, которые поддержали команду из Великого Новгорода, оказались итальянец Марио Балотелли и португалец Луиш Нани из «Адана Демирспор». На видео, которое опубликовал российский клуб, эти игроки произносят фразу: «Электрон», живи!»

«Электрон» выступает во второй лиге. На данный момент команда занимает последнее место в турнирной таблице своей группы, набрав 4 очка за 10 матчей.