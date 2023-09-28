Роман Широков: «Работать тренером с каждым днем все интереснее»

Генеральный директор и и.о. главного тренера «Сатурна» Роман Широков прокомментировал то, что ему приходится совмещать две должности.

«Насколько интересно заниматься тренерской деятельностью? С каждым днем все интереснее. Вижу, как прогрессирует команда. На мой взгляд, и ребятам стало интереснее работать под нашим с Владимиром Корытько руководством. Надеюсь, это взаимный процесс — будем прогрессировать и мы как тренеры, и команда — как футболисты», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Широков стал и.о. главного тренера «Сатурна» после ухода Олега Кононова 31 августа, а должность гендиректора он занимает с марта 2023 года.

Команда на данный момент занимает второе место в группе 3 второй лиги-Б, набрав 22 очка.