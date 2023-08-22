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Сегодня, 19:10

Как «Сатурн» возвращается в большой футбол — с Широковым и Кононовым

«Сатурн» обыграл «Сахалинец» во втором раунде Пути регионов Кубка России
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболисты «Сатурна».
Фото ФК «Сатурн»
Команда из Раменского прошла «Сахалинец» в Кубке России.
Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
22 авг, 16:30. Спартак (4-е поле) (Москва)
Сахалинец
0:2
Леон Сатурн

Орбита «Сатурн» — давно избитый штамп. Зимой 2011-го — когда обанкротившийся раменский клуб снимался с турнира премьер-лиги, героически его отстояв при многомесячных долгах по зарплате, — о сходе черно-синих с пресловутой орбиты не написал только ленивый. Но это отработавшие свое спутники затапливают в океане, а «Сатурн» просто снизил высоту полета.

На каком-то этапе — даже до любительского уровня. А во второй лиге в разные годы пытался показать, что команда вполне себе жива (еще и с Максимом Бузникиным на поле) и даже готова замахнуться на большее благодаря частному проекту и другой раменской легенде — Алексею Медведеву в роли капитана.

Он, кстати, пару лет назад в очередной раз возвращался в Подмосковье — в роли главного тренера. Однако «Сатурн» уже давно уперся в потолок имевшихся в последние годы возможностей. У черно-синих ведь были локальные успехи в виде серебра и бронзы во второй лиге. Только на повышение уходили лишь отдельные игроки. Железнов («Урал»), Магомедов («Химки»), Архипов («Ахмат»), перезапустивший в Раменском карьеру Лунев («Уфа»), и целая россыпь исполнителей в первой лиге.

Если собрать лучших из прошедших через клуб за последние годы — наберется состав, который вполне мог решать задачу даже по выходу в РПЛ. Вот только для болельщиков, которые не забыли лучшие времена, такой аналог виртуального менеджера вряд ли вызывал привычные эмоции. Но уже в марте — после прихода на пост директора «Сатурна» Романа Широкова — появилась надежда снова их испытать.

«Раменское — это старт карьеры в премьер-лиге. В принципе и нынешнее назначение можно расценивать так же. Как старт в управленческой структуре. Да, у меня был опыт в «Динамо», но здесь, возможно, что-то более масштабное будет. По крайней мере, планы именно такие. Когда команда отыграла в РПЛ одиннадцать лет, все хотят через какое-то время вернуться. Тем более вся инфраструктура тут есть. У многих клубов премьер-лиги нет такой базы, как в Раменском», — сразу поднял планку ожиданий новый руководитель.

Но совершить такой рывок моментально было невозможно, к тому же трансферное окно тут же захлопнулось, и весеннюю часть команда провалила. Настолько, что начинать запланированное восхождение после реформы второй лиги приходится с самого низа пирамиды профессионального футбола — второй лиги Б. Которая, впрочем, в переходный сезон может дать первое промежуточное повышение в классе уже в ноябре. А в случае успеха появится возможность весной сделать еще один шаг — уже в сильнейшую группу «Золото».

Однако сейчас — на волне всеобщего оптимизма и перевалившей за три тысячи зрителей посещаемости домашних матчей — это никого не смущает. Даже Олега Кононова, в приход которого — несмотря на продолжительные переговоры и несколько визитов тренера на контрольные игры — не верилось до последнего. Тем не менее Широкову, который играл у 57-летнего специалиста в «Краснодаре», удалось убедить Олега Георгиевича.

И как-то все стремительно завертелось и стало меняться по всем направлениям. От организационных вроде смены логотипа и обновленного названия до непосредственно футбольных. Со сборами и тренировками на всегда остававшейся родным домом кратовской базы, новыми именами в составе и тактической схемой. И, естественно, с результатами, опираясь на которые на встрече с болельщиками Кононов произнес: «У нас с Романом Николаевичем одна цель — вернуть «Сатурн» в премьер-лигу».

Смело? Естественно. Но было бы странно при таких первых лицах в клубном офисе и команде довольствоваться чем-то скромным. При этом выбран не революционный, а эволюционный путь развития. Есть крепкий по меркам второй лиги состав с очевидными лидерами с опытом выступлений на более высоком уровне, но это не саудовский вариант, когда почти все можно купить за деньги. Черно-синие явно умеют их считать и смотрят в будущее, используя внушительную группу молодых футболистов.

Против крайне неудобного соперника — «Сахалинца» — в старте вышли два 19-летних игрока. А назначению пенальти предшествовал штрафной в исполнении 20-летнего Закирова — сына двукратного олимпийского призера по водному поло Марата Закирова. В итоге, дав паузу группе лидеров, «Сатурн» впервые за долгие годы прошел первый кубковый раунд. Всего через три дня после того, как вернул себе первую строчку в первенстве в игре с прямым конкурентом «Калугой». Команда Кононова уже приучила болельщиков к положительным эмоциям.

Футбол
Кубок России
ФК Сатурн
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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