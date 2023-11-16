Прокурор просит 6 лет колонии для экс-директора «Чайки» Баяна

Представитель прокуратуры попросила назначить наказание в виде шести лет колонии-поселения и 150 тысяч рублей штрафа для бывшего исполнительного директора футбольного клуба «Чайка» Олега Баяна. Также его могут лишить права заниматься спортивной деятельностью в течение двух с половиной лет.

«Прошу признать Баяна виновным, назначить [ему] наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в размере 150 тыс. рублей», — цитирует ТАСС представителя прокуратуры.

Дело рассматривается в суде с марта 2023 года. По данным суда, Олег Баян с 8 августа 2018 года по 15 апреля 2019 года перед проведением 10 игр второго дивизиона предлагал судьям за суммы от 50 тысяч до 250 тысяч рублей отступить от объективного судейства и создать условия для выигрыша «Чайки».

Он также 12 мая 2019 года предложил главному тренеру ФК «Черноморец» Хазрету Дышекову не менее 500 тысяч рублей за умышленный проигрыш в предстоящем матче команд.