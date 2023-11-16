Футбол
Вторая Лига
Новости
Группа "Золото" Группа "Серебро" Группа 1.1 Группа 1.2 Группа 2
Группа 3
Группа 4
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 08:03

Бывший директор «Чайки» 11 декабря выступит с последним словом по делу о подкупе арбитров

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Судья Железнодорожного районного суда Воронежа назначил выступление с последним словом бывшему исполнительному директору «Чайка» Олегу Баяну на 11 декабря. Он обвиняется в 10 эпизодах подкупа арбитров спортивных соревнований и одном предварительном сговоре.

«Судебное заседание объявляется отложенным на 10 часов 30 минут 11 декабря. Выступит с последним словом Олег Баян», — сказал судья по итогам заседания.

Сообщалось, что прокурор просит 6 лет колонии для экс-директора «Чайки» Баяна.

Дело рассматривается в суде с марта 2023 года. По данным суда, Олег Баян с 8 августа 2018 года по 15 апреля 2019 года перед проведением 10 игр второго дивизиона предлагал судьям за суммы от 50 тысяч до 250 тысяч рублей отступить от объективного судейства и создать условия для выигрыша «Чайки».

Он также 12 мая 2019 года предложил главному тренеру ФК «Черноморец» Хазрету Дышекову не менее 500 тысяч рублей за умышленный проигрыш в предстоящем матче команд.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/19288567
ФК Чайка (Песчанокопское)
1
Читайте также
Издевался над инвалидом, а теперь едет в КХЛ. Американскому игроку закрыли путь в хоккей на родине
Сменил наездницу на гандболистку: Мануэль Нойер женился во второй раз
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Прокурор просит 6 лет колонии для экс-директора «Чайки» Баяна

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости