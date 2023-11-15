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Сегодня, 18:58

Лоськов станет главным тренером возрождаемой «Казанки»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов возглавит возрождаемую вторую команду железнодорожников «Казанку», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, вместе с Лоськовым в тренерский штаб, вероятнее всего, войдет Олег Пашинин.

«Казанка» будет воссоздана со следующего сезона и будет выступать во Второй лиге.

«Казанка» существовала с 2017 по 2022 год. До этого вторая команда железнодорожников называлась «Локомотив-2» и выступала в первенствах России с 2008 по 2014 год.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Лоськов
ФК Локомотив-Казанка
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