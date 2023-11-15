Лоськов станет главным тренером возрождаемой «Казанки»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов возглавит возрождаемую вторую команду железнодорожников «Казанку», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, вместе с Лоськовым в тренерский штаб, вероятнее всего, войдет Олег Пашинин.

«Казанка» будет воссоздана со следующего сезона и будет выступать во Второй лиге.

«Казанка» существовала с 2017 по 2022 год. До этого вторая команда железнодорожников называлась «Локомотив-2» и выступала в первенствах России с 2008 по 2014 год.