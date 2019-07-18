Пресс-служба Басты подтвердила, что рэпер готов помочь футбольному клубу СКА

Как ранее сообщал "СЭ", пресс-служба известного исполнителя Василия Вакуленко, известного как Баста, подтвердила, что рэпер хочет принять участие в возрождении футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону).

"Интерес и большое желание помочь ростовскому клубу есть. Василий хотел бы принять непосредственное участие в возрождении СКА и их возвращении в большую игру, но о каких-то конкретных действиях говорить пока преждевременно.

В прошлом году Василий оказывал материальную помощь клубу из собственных средств, но эта мера была скорее реанимационной и позволила клубу погасить задолженность, но не является достаточной для установления устойчивой финансовой ситуации в клубе", – приводит слова пресс-службы Басты РБК.

Баста является известным любителем футбола, болельщиков, он открыто поддерживает СКА (как уроженец Ростова-на-Дону) и ЦСКА.

Рэпер Баста – автор амбициозного проекта! Он возродит футбольный клуб – ростовский СКА