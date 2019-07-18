Рэпер Баста - автор амбициозного проекта! Он возродит футбольный клуб - ростовский СКА

По данным "СЭ", известный исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста, стал организатором и де-факто руководителем проекта по возрождению футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону), сумев привлечь к этой задаче ряд серьезных инвесторов.

При этом наши источники пока затрудняются назвать финальный статус Басты – войдет ли он сам в число непосредственных боссов клуба (то есть получит ли официальную должность) и/или инвесторов. В любом случае, основной идеей является возрождение славных традиций клуба, которые были заложены в советские времена (серебро чемпионата СССР-1966, Кубок СССР-1981 и так далее). Вакуленко в любом случае будет играть ключевую роль в управлении проектом. Не исключено, что клуб со временем проявит интерес к выступлению на новой арене, построенной в Ростове-на-Дону к чемпионату мира-2018.

Баста является известным любителем футбола, болельщиков, он открыто поддерживает СКА (как уроженец Ростова-на-Дону) и ЦСКА.

По нашей информации, презентация проекта пройдет в ближайшее время. Там будут названы инвесторы. Спортивным директором ростовского СКА на днях назначен Виктор Панченко, занимавший схожие по функционалу должности в ЦСКА, "Динамо", "Локомотиве".

Однако спешить Баста и Ко, по нашей информации, не собираются. В ближайшем сезоне СКА вряд ли будет ставить четкую цель – выйти из зоны "Юг" ПФЛ в ФНЛ из-за высокой конкуренции. В то же время, команду пополнят ряд опытных игроков. В прошлом сезоне СКА финишировал на 12-м места

Кстати, вот что Баста говорил в интервью "СЭ", опубликованном в начале октября 2018 года:

"– Сейчас следите за ростовскими армейцами?

– Конечно. Открою секрет: у нас был большой разговор с фанатами СКА. Сейчас есть ряд вопросов, которые касаются судьбы клуба, и их важно поднять и решить. Не секрет, что сегодня СКА, к сожалению, в плачевном состоянии (10-е место в ПФЛ зоны "Юг". – Прим. "СЭ"). У клуба забрали стадион, теперь он играет на стадионе "Труд"… Ко мне обратились местные пацаны и попросили помочь. Им, как и мне, очень хочется, чтобы легендарный клуб возродили. У Дональда Трампа был слоган "Make America great again", а я хочу для начала сделать майку "Make SKA Rostov great again". Мне кажется, это круто.

– Почему вас беспокоит судьба СКА?

– В Ростове очень много болельщиков и СКА, и ЦСКА. К тому же в Ростове находится штаб СКВО (Северо-Кавказский военный округ. – Прим. "СЭ"). То есть у нас армейский клуб должен быть не на задворках, а определенным лидером. Хочу, чтобы в Ростове было дерби, наша южная столица его заслуживает.

Мой дедушка учился в Академии гражданской обороны, и он болел за ростовский СКА, батя тоже военный. То есть любовь к армейскому спорту идет из поколения в поколение.

– Поднимали уже эти вопросы в общении с руководством региона?

– Пока таких разговоров не вел. Важно было сначала обсудить такие моменты с фанатской базой, которая есть, ездит на матчи, поддерживает команду, несмотря на не самые выдающиеся результаты. Сейчас такой момент, что клуб немного "растворился", и не каждый болельщик знает, куда ходить на игры СКА. Сам спрашиваю, где клуб принимает соперников, а мне отвечают: "С одного стадиона на другой переходит". И это просто противно. Ведь люди еще помнят великий СКА, из воспитанников которого можно было собрать сборную Союза. Поэтому для начала хочется рассказать людям, что команда есть, что ей нужна поддержка. Открою небольшой секрет: мы планируем акцию с фанатами большого ЦСКА – хотим приехать на встречу с участием СКА Ростов и поддержать команду. Люди должны знать, что если они болеют за армейцев, то могут покупать билеты и приходить на матчи любимого клуба. Мне кажется, маленькими шагами мы сможем чего-то добиться.

– Но в перспективе вы планируете поднять этот вопрос на уровне руководства области, раз вам звонят из приемной губернатора?

– Конечно, это возможно. Но для начала очертим сложности, с которыми сталкивается клуб, чтобы вести предметный диалог".

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