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Павлюченко встретится с руководством «Знамя» для обсуждения возможного продления контракта

17:20
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Президент ногинского клуба «Знамя» Олег Пушенок и нападающий Роман Павлюченко 2 июля встретятся для обсуждения возможного продления контракта.

«Пока с президентом клуба о продлении контракта я не разговаривал, нас отпустили отдыхать. Поэтому 2 июля вернусь, будем с ним разговаривать. Команда отдыхает, я тоже. Мы с президентом встретимся, обсудим, желание поиграть сезончик есть», — цитирует Павлюченко ТАСС.

Павлюченко с 2019 года выступает за клуб из Ногинска, который раньше являлся любительским. В сезоне-2020/21 команда выступала в ПФЛ. Нынешний контракт 39-летнего футболиста действует до 30 июня.

В минувшем сезоне «Знамя» заняло девятое место в турнирной таблице ПФЛ группы 3 (Центр), набрав 43 очка в 30 играх.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11696261

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