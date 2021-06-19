Павлюченко встретится с руководством «Знамя» для обсуждения возможного продления контракта

Президент ногинского клуба «Знамя» Олег Пушенок и нападающий Роман Павлюченко 2 июля встретятся для обсуждения возможного продления контракта.

«Пока с президентом клуба о продлении контракта я не разговаривал, нас отпустили отдыхать. Поэтому 2 июля вернусь, будем с ним разговаривать. Команда отдыхает, я тоже. Мы с президентом встретимся, обсудим, желание поиграть сезончик есть», — цитирует Павлюченко ТАСС.

Павлюченко с 2019 года выступает за клуб из Ногинска, который раньше являлся любительским. В сезоне-2020/21 команда выступала в ПФЛ. Нынешний контракт 39-летнего футболиста действует до 30 июня.

В минувшем сезоне «Знамя» заняло девятое место в турнирной таблице ПФЛ группы 3 (Центр), набрав 43 очка в 30 играх.