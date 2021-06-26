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Денис Попов покинул пост главного тренера «СКА-Ростова»

10:10
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Денис Попов ушел с поста главного тренера «СКА-Ростова», сообщает официальный сайт клуба.

Попов возглавлял команду с зимы 2021 года, под его руководством ростовчане одержали 8 побед в 17 матчах. Вместе с Поповым тренерский штаб покинул Виктор Тестоедов.

По итогам сезона-2020/21 «СКА-Ростов» занял 5-е место в турнирной таблице группы «Юг» первенства Олимп-ПФЛ.

Дополнительная информация:

https://fcskarostov.ru/article.asp?id=Glavnyj-trener-Denis-Popov-pokidaet-komandu-652

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Иван Торопцев все материалы автора
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