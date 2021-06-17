«Амкар» рассчитывает попасть в ФНЛ с бюджетом в 150 миллионов рублей

Президент «Амкара» Валерий Чупраков высказал мнение, что клубу хватит бюджета в 150 миллионов рублей для попадания в ФНЛ и дальнейшего закрепления в ней.

«Чтобы выйти в ФНЛ, я думаю, максимально достаточно 250 млн рублей. Но мы на такую цифру не рассчитываем, мы хотим выйти с цифрой в 150 млн рублей», — цитирует ТАСС Чупракова.

По слова президента «Амкара», на данный момент расходы клуба в преспективе составляют 110-120 млн рублей, а выйти в ФНЛ планируется в течение одного сезона".

Бюджет, необходимый для попадания в РПЛ, Чупраков называть не стал, указав в качестве ориентира пример «Химок», которые попали в РПЛ с бюджетом в 450 млн рублей.

«Тенденция идет к тому, что бюджеты клубов будут уменьшаться. Это диктует экономическо-финансовая обстановка не только по России, но и по миру», — сказал президент клуба.

Ранее в министерстве спорта Пермского края сообщали, что с 2022 года бюджет клуба может начать формироваться по принципу «50 на 50», то есть «Амкар» сможет рассчитывать на бюджетное финансирование на уровне спонсорских вложений.