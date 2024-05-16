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ФНЛ-2

Сегодня, 16:37

Президент ФНЛ Измайлов: «Сокол» из Казани ищет новых партнеров, чтобы продолжать сезон»

Руслан Минаев
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Фото ФК &quot;Сокол&quot; (Казань)

Президент ФНЛ Наиль Измайлов назвал клубы второй лиги, которые испытывают проблемы с проведением матчей чемпионата.

«Есть проблемы с «Соколом» из Казани. Там вопрос обязательств, которые взял на себя спонсор. Коллеги из клуба и из ФНЛ общаются с существующим партнером и ищут новых, чтобы продолжать сезон. Увы, такие случаи бывают.

«Салюту» [из Белгорода] приходится принимать матчи в другом регионе. Недавно у нас была ситуация в Курске, который тоже подвергся обстрелам. Матч пришлось отложить на полтора часа из-за воздушной тревоги. Потребовалось эвакуировать зрителей, пускай даже их было не так много — порядка 500 человек», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

«Салют» после 6 туров группы 3 второй лиги набрал 2 очка и занимает 13-е место. «Сокол» с 11 очками — на 4-й строчке группы 4.

Источник: Чемпионат
ФК Салют
Наиль Измайлов
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