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Митрофанов: «Организатором соревнований в ФНЛ-2 является ФНЛ, а в прошлом году был РФС»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением об изменении формата второй лиги.

— Кто является организатором соревнований в ФНЛ-2?

— ФНЛ. Просто в прошлом году организатором соревнований был РФС. Переход на систему «весна-осень», который произошел в лиге, был бы невозможен. Потому что в ФИФА существует правило, что все уровни долгого соревнования должны играть по одному календарю.

Если большой перерыв регистрационный летом, то сезон начинается в августе и заканчивается в мае. Вы не можете начать играть в марте и закончить в ноябре. Будет считаться, что она находится внутри двух разных сезонов. Исключения существуют для женских команд. Они могут играть по другому графику. И для любительских команд.

Максим Митрофанов
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