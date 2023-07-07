Митрофанов: «Организатором соревнований в ФНЛ-2 является ФНЛ, а в прошлом году был РФС»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением об изменении формата второй лиги.

— Кто является организатором соревнований в ФНЛ-2?

— ФНЛ. Просто в прошлом году организатором соревнований был РФС. Переход на систему «весна-осень», который произошел в лиге, был бы невозможен. Потому что в ФИФА существует правило, что все уровни долгого соревнования должны играть по одному календарю.

Если большой перерыв регистрационный летом, то сезон начинается в августе и заканчивается в мае. Вы не можете начать играть в марте и закончить в ноябре. Будет считаться, что она находится внутри двух разных сезонов. Исключения существуют для женских команд. Они могут играть по другому графику. И для любительских команд.