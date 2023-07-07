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Сегодня, 17:54

Карадениз заявил, что сразу согласился возглавить «Рубин-2»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новый главный тренер «Рубина-2» Гекдениз Карадениз рассказал, как получил предложение возглавить команду.

«Разговор был около трех месяцев назад. Да, я сразу ответил согласием. Если я чем-то могу быть полезен «Рубину», это не обсуждается. План развития клуба, который представило руководство, мне тоже очень понравился. «Рубин» — важная часть меня, поэтому я не раздумывая согласился», — цитирует Карадениза официальный сайт казанцев.

«Рубин» 7 июля объявил о назначении 43-летнего турка главным тренером второй команды, которая с нового сезона будет выступать во второй лиге.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/gyokdeniz-karadeniz-nasha-zadacha-postroit-mostik-mezhdu-akademiey-i-osnovnoy-komandoy
Гекдениз Карадениз
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Рубин-2
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