Карадениз заявил, что сразу согласился возглавить «Рубин-2»

Новый главный тренер «Рубина-2» Гекдениз Карадениз рассказал, как получил предложение возглавить команду.

«Разговор был около трех месяцев назад. Да, я сразу ответил согласием. Если я чем-то могу быть полезен «Рубину», это не обсуждается. План развития клуба, который представило руководство, мне тоже очень понравился. «Рубин» — важная часть меня, поэтому я не раздумывая согласился», — цитирует Карадениза официальный сайт казанцев.

«Рубин» 7 июля объявил о назначении 43-летнего турка главным тренером второй команды, которая с нового сезона будет выступать во второй лиге.