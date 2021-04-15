«Кубань-Холдинг» и «Кубань» сыграли вничью в центральном матче тура ПФЛ

В четверг 15 апреля состоялись матчи 24-го тура Олимп-ПФЛ в в группе 1.

В центральном матче дивизиона «Кубань-Холдинг» на своем поле сыграла вничью с «Кубанью» (1:1).

«Кубань-Холдинг» продолжает лидировать в турнирной таблице с 55 очками, у другой кубанской команды — 53 очка.

Олимп — ПФЛ. Группа 1 («Юг»)

24-й тур

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 0:1 (0:0)

15 апреля. Новокубанск. Стадион «Биолог».

«Дружба М» (Майкоп) — «Форте» (Таганрог) — 2:5 (1:2)

15 апреля. Майкоп. Стадион «Адыгейский республиканский стадион «Дружба»».

«Ессентуки» — «Махачкала» — 0:3 (0:2)

15 апреля. Ессентуки. Стадион «Ессентуки-Арена».

«Краснодар-3» (Краснодар) — «Интер Ч» (Черкесск) — 2:2 (0:2)

15 апреля. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Туапсе» — 7:2 (3:1)

15 апреля. Махачкала. Стадион «Динамо».

«Кубань Холдинг» (Павловская) — «Кубань» (Краснодар) — 1:1 (0:0)

15 апреля. Павловская. Стадион «Урожай».

«Черноморец Н» (Новороссийск) — «Анжи» (Махачкала) — 4:1 (2:0)

15 апреля. Новороссийск. Стадион «Центральный (Труд)».