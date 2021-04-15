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Пять футболистов барнаульского «Динамо» получили наказание от РФС за причастность к игре на ставках

16:27
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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил пятерых футболистов барнаульского «Динамо» за причастность к игре на ставках.

В заявлении на официальном сайте РФС говорится, что игроки Николай Шинкевич, Владислав Хмелевский и Виктор Хугаев отстранены от любой деятельности, связанной с футболом сроком на один год, при этом шесть месяцев, начиная с даты вынесения решения, считаются реальным наказанием, а еще шесть являются условной санкцией. Футболисты Юрий Юдин и Ярослав Овсянников дисквалифицированы на один год условно.

Барнаульское «Динамо» занимает седьмое место в таблице Олимп-ПФЛ (группа Урал-Приволжье) с 29 очками в 17 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/213488

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