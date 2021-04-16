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Судья выдумал пенальти в пользу «Мурома». Игроки «Твери» с арбитром не спорили

12:24
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В игре 19-го тура первенства России среди команд ПФЛ в группе 2 «Тверь» — «Муром» (4:1) арбитр Михаил Буховец выдумал причину для назначения пенальти в пользу гостей.

Их нападающий Никита Киреев на 87-й минуте нанес удар по воротам, но не попал. И упал. И тут же судья дал свисток, указав на 11-метровую отметку. Удивительно не только решение рефери. Странно то, что футболисты «Твери» не стали спорить с арбитром.

(Александр Бобров)

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