Судья выдумал пенальти в пользу «Мурома». Игроки «Твери» с арбитром не спорили

В игре 19-го тура первенства России среди команд ПФЛ в группе 2 «Тверь» — «Муром» (4:1) арбитр Михаил Буховец выдумал причину для назначения пенальти в пользу гостей.

Их нападающий Никита Киреев на 87-й минуте нанес удар по воротам, но не попал. И упал. И тут же судья дал свисток, указав на 11-метровую отметку. Удивительно не только решение рефери. Странно то, что футболисты «Твери» не стали спорить с арбитром.

(Александр Бобров)