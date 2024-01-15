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Сегодня, 14:54

Комбаров обсудил с Амаралом вопрос комплектования «Спартака-2»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров обсудил с новым спортивным директором «Спартака» Томашем Амаралом вопрос комплектования второй команды, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Комбаров уже утвержден тренером «Спартака-2». В ближайшее время клуб планирует объявить о назначении тренера.

36-летний Комбаров в данный момент возглавляет петербуржскую «Звезду».

В декабре 2023 года «Спартак» объявил о возрождении второй команды. «Спартак-2» будет выступать во второй лиге со следующего сезона.

Источник: https://metaratings.ru/news/kombarov-obsudil-s-amaralom-vopros-komplektovaniya-spartaka-2-324118/
Дмитрий Комбаров
Футбол
ФК Спартак-2 (Москва)
Томаш Амарал
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