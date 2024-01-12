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Сегодня, 16:44

Ялтинский «Рубин» проведет товарищеский матч с луганской «Зарей»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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12 января состоялось официальное подписание соглашения о сотрудничестве между футбольным клубом «Рубин Ялта» и АНО «Содружество».

Стороны намерены взаимодействовать по развитию футбола как на новых территориях, так и в Республике Крым. На 11 февраля намечен товарищеский матч между командами «Рубин Ялта» и «Заря» (Луганск), который пройдет в рамках подготовительных сборов клубов к своим соревнованиям. «Рубин Ялта» готовится к старту сезона Второй лиги Б Футбольной национальной лиги, а «Заря» примет участие в Объединенном чемпионате сезона 2024.

«Мы поддерживаем интеграцию новых регионов в футбольную семью России и готовы делиться успешным опытом и всячески помогать им. Считаю это знаковое событие для Ялты — стать частью такого важного проекта по развитию футбола на территориях с богатыми футбольными традициями», — сказал «СЭ» президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников.

Напомним, ФК «Рубин Ялта» стал серебряным призером Второй лиги Б Футбольной национальной лиги в прошедшем сезоне. Летом прошлого года клуб успешно прошел интеграцию в ФНЛ.

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