Шавло рассказал, как относится к возрождению проекта «Спартак-2»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Шавло сказал, как относится к возрождению проекта «Спартак-2».

«Вторая команда нужна «Спартаку» для того, чтобы молодые футболисты улучшали свою игру и претендовали на место в основной команде. В «Спартаке-2» тоже должны быть задачи. Бывает так, что молодые футболисты попадают во вторую команду, появляются хорошие условия и потом особо не хотят напрягаться. Если молодые футболисты не будут прогрессировать в этой команде год или два, тогда надо с ними расставаться. Руководство это все понимает. Как мне кандидатура Комбарова на пост главного тренера «Спартака-2»? Он знает всю специфику «Спартака». Для него это клуб, которому он отдал все, стал чемпионом в составе красно-белых. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вторая лига — непростой чемпионат», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

В декабре 2023 года «Спартак» объявил о возрождении второй команды. «Спартак-2» будет выступать во второй лиге со следующего сезона.