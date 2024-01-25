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Губерниев — о решении Басты увести СКА в медиалигу: «Команда может играть хоть в чемпионате Луны»

Алина Савинова
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Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о переходе в медиалигу клуба «СКА Ростов», владельцем которого является рэпер Василий Вакуленко (Баста).

«Уходит он в медиалигу, и что? Команда ведь частная, если так, то она может играть хоть в чемпионате Луны. Пусть играет! Хозяин — барин», — цитирует Губерниева «Евро-Футбол.Ру».

25 января Баста сообщил, что его клуб СКА Ростов-на-Дону переходит из второй лиги в медиалигу. В своем обращении певец объяснил, что финансовые требования в профессиональном футболе сильно выросли, а поддержки и спонсоров стало меньше.

В прошлом сезоне «СКА Ростов» стал вторым в группе 1 «Б» второго дивизиона.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005147227/1005542088_guberniev_otreagiroval_na_reshenie_bastyi_uvesti_ska_v_medialigu
Футбол
Дмитрий Губерниев
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