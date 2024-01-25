Мирзоян: «Баста, наверное, считает, что не вытянет во второй лиге»

Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян оценил переход клуба «СКА Ростов» из второго дивизиона в медиалигу.

«Как я могу это поддерживать или нет? Если я не буду поддерживать, мне скажут: «Куда ты вмешиваешься?». Если буду поддерживать, мне скажут то же самое. Сегодня такое время, что все задействовано на деньгах. Баста, наверное, посмотрел свой бюджет и считает, что там не вытянет (во второй лиге), а после перехода в медиалигу расходы, наверное, будут поменьше. Видно, он просчитал, что уровень его команды будет соответствовать уровню медийной лиги», — приводит «РБ Спорт» слова Мирзояна.

25 января рэпер Василий Вакуленко (Баста) сообщил, что его клуб СКА Ростов-на-Дону переходит из второй лиги в медиалигу. В своем обращении певец объяснил, что финансовые требования в профессиональном футболе сильно выросли, а поддержки и спонсоров стало меньше.